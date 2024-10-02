Названа причина взрыва в японском аэропорту Миядзаки

Причиной взрыва на рулежной дорожке в аэропорту в Миядзаки стал неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Взрыв произошел около 8 часов утра по местному времени 2 октября. На месте ЧП была обнаружена яма длиной около семи метров и шириной четыре метра. Пассажиры и персонал аэропорта были эвакуированы.

Силами самообороны было проведено расследование и установлено, что причиной взрыва стал неразорвавшийся боеприпас массой 250 кг, сброшенный военными США во время Второй мировой войны.

Из-за инцидента и закрытия взлетно-посадочной полосы были отменены более 80 рейсов, решить проблему и возобновить работу аэропорт смог только в 19:30 по местному времени.

«3 октября числа рейсы будут выполняться почти в обычном режиме, за исключением случаев отмены из-за перегруженности самолетов», - отмечает телеканал.

Ранее в токийском аэропорту Ханеда Airbus A 350 авиакомпании Japan Airlines столкнулся с самолетом Bombardier DHC8-300, принадлежащим береговой охране Японии. Оба воздушных судна загорелись. Погибли пять сотрудников береговой охраны, удалось эвакуировать 379 человек, находившихся на борту рейсового самолета. Из-за ЧП были закрыты все четыре взлетно-посадочные полосы аэропорта.