Кабмин Литвы одобрил запрет ввоза и транзита советской символики

Правительство Литвы одобрило постановление о запрете ввоза в страну и транзита через свою территорию символики тоталитарных режимов, к которым Вильнюс относит как советскую власть, так и власть нацистский Германии. Документ передан в Сейм (парламент) для уточнения.

Как сообщила пресс-служба кабинета, правительство рекомендовало Сейму дополнить законопроект.

"Предлагается предусмотреть ответственность не только за ввоз и транзит такой символики, но и за ее хранение с целью распространения", - говорится в тексте документа.

Инициаторы запрета предлагают наказывать за его нарушение штрафом в размере от 300 до 700 евро для физических лиц, и штрафом в размере от 600 до 1,2 тыс. евро для юридических лиц.

В настоящее время в Литве под запретом находятся демонстрация и распространение символов нацистского и советского режимов.