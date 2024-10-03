Ким Е Чжон, заместитель директора Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сестра первого секретаря КНДР Ким Чен Ына, назвала военный парад в Республике Корея клоунским шоу. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее мнению, это «колониальное зрелище, которое нельзя увидеть больше нигде».

Кроме того, она рассказала, что Южная Корея представила новую ракетную систему, и цинично заметила, что у организаторов парада было «необычное представление о том, что обычную боеголовку можно превратить в ядерную, просто изменив массу пороха в ней».

— Корея, которую уже тщательно подготовили как никчемного наемного солдата Америки и превратили в пушечное мясо для реализации гегемонистских амбиций своего хозяина, бесстрашно мчится к пропасти разрушения вместе с все более приходящими в упадок США, — цитирует Ким Е Чжона ЦТАК.

Ранее западная коалиция во главе с США перекладывает ответственность за начало конфликта на Украине на другие государства, хотя военные действия начались из-за проводимой ими политики. Об этом во время выступления на Генассамблее ООН заявил постоянный представитель КНДР при организации Ким Сон.

В июне Корейская Народно-Демократическая Республика запустила баллистическую ракету из района Пхеньяна в сторону Японского моря.

До этого Северная Корея отправила в сторону Южной Кореи шары с мусором и паразитами. По данным издания «Ренхап», такие паразиты характерны для человеческих экскрементов.