Все европейские страны в скором времени выступят за мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Сегодня в Европе только Венгрия считает мир своей миссией. Но вскоре, как это было с миграцией, другие поймут ошибочность войны и перейдут на сторону мира", - сказал он на видеозаписи, опубликованной в X (ранее Twitter) госсекретарем по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтаном Ковачем.

"Запад сломя голову, основываясь на неверных расчетах и неправильной стратегии, кинулся в эскалацию между Украиной и Россией. Ситуация усложняется, бои не стихают. Решения этого конфликта не будет на поле боя. <...> Нам нужно прекращение огня, переговоры и мир", - также указал венгерский премьер.

Орбан опроверг заявление Орбана об Украине

1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии. 5 июля Орбан посетил Москву, где встретился с Путиным, обсудил возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начало переговоров о мире. Позднее премьер побывал в Пекине, где встретился с Си Цзиньпином. До своего визита в Россию Орбан обсудил 2 июля в Киеве урегулирование конфликта на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Обсуждение в столицах России и КНР потенциальных мирных инициатив без учета мнения Брюсселя вызвало взрыв возмущения в руководстве ЕС. Там сочли, что Венгрия подрывает европейское единство и курс сообщества на максимально высокий уровень поддержки Украины.