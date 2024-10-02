BFMTV: во Франции отклонили предложение об импичменте Макрону

Комиссия Национального собрания отклонила резолюцию об объявлении импичмента французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает BFMTV. RT на русском

Предложение об импичменте, которое выдвинули парламентарии от левой партии «Неподчинившаяся Франция», было поддержано 15 депутатами, входящими в комиссию Национального собрания по юридическим вопросам, против выступили 54 членов комиссии. В голосовании приняли участие 69 из 73 депутатов в комиссии. Lenta.ru

31 августа левая партия «Непокорившаяся Франция» направила в парламент проект резолюции о начале процедуры импичмента. В середине сентября резолюция о запуске процедуры импичмента была одобрена в бюро Нацсобрания страны 12 голосами против 10. Для дальнейшего движения документа текст должны одобрить 2/3 депутатов (385 человек) французского парламента, но, как отмечали многие эксперты, такой расклад был маловероятен. Российская газета