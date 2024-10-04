В офисе Зеленского захотели уволить Сырского и Буданова

Офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и главу МО Рустема Умерова. Об этом пишет «Forbes-Украина».

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Как пишет издание, Буданова в ближайшем будущем из-за конфликта с Владимиром Зеленским может сменить руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Отмечается, что увольнение Сырского в офисе Зеленского обсуждали летом, однако из-за вторжения ВСУ в Курскую область отложили решение.

Своего поста может лишиться и министр обороны Рустем Умеров, который не смог навести порядок в закупках, отмечается в материале. На место Умерова может прийти его первый заместитель Иван Гаврилюк, уточняет «Forbes-Украина».

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Как сообщали ранее украинские СМИ, Буданов и министр обороны Украины Рустем Умеров могут быть уволены в ближайшее время. По их информации, ГУР может возглавить бывший заместитель Буданова Олег Иващенко, руководящий Службой внешней разведки, а на его место перейдет Умеров. Источники связывают возможные отставки с главой офиса президента Андреем Ермаком.