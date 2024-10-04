В офисе Зеленского захотели уволить Сырского и Буданова

В офисе Владимира Зеленского недовольны работой главы украинской военной разведки Кирилла Буданова* , министра обороны Рустема Умерова и главы ВСУ Александра Сырского, сообщил Forbes со ссылкой на собственные источники. По словам собеседников издания, Буданова* могут уволить в ближайшие месяцы, но окончательное решение об этом пока не принято.

Вероятным преемников Буданова* называют главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. По данным Forbes, у Буданова* «натянутые отношения» с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и Сырским. Кроме того, некоторыми операциями Буданова* недоволен Зеленский, а в целом украинское руководство недовольно медийностью главы военной разведки.

«Ермаку не нравятся люди, имеющие медийный вес и поддержку партнеров», - заявил один из собеседников издания.

По информации Forbes, конфликт Буданова* с Сырским связан с тем, что разведка не делится с ВСУ некоторыми данными. А в офисе Зеленского раздражены тем, что разведка хочет замкнуть на себе нетипичные для нее процессы, к примеру, производство дронов. Также у Зеленского недовольны регулярными прогнозами Буданова* о сроках завершения украинского кризиса: считается, что это вредит Зеленскому и негативно воспринимается обществом.

Главной претензией властей к Сырскому Forbes называет «прохладное отношение» к развитию беспилотников. А Умеров перестал устраивать Зеленского, так как через год после его назначения в Минобороны Украины царит «хаос». При этом источники Forbes считают увольнение Сырского наименее вероятным.

Зеленский впервые высказался о потере Угледара

О планах Зеленского уволить Буданова* и Умерова уже сообщалось во второй половине сентября. Сообщалось, что Буданова* могут назначить послом Украины в одной из стран.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.