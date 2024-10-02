МИД Китая оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Китай обеспокоен эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, выступает против нарушения суверенитета Ливана.

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Об этом говорится в сообщении МИД КНР, передает ТАСС.

«Китай глубоко обеспокоен нестабильностью на Ближнем Востоке и выступает против нарушения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ливана», - сообщили в министерстве.

МИД КНР подчеркнул, что обострение противоречий между государствами в регионе и эскалация вооруженного конфликта неприемлемы.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.