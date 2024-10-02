В Армении сделали заявление об уменьшении доверия к России

Жители Армении стали больше ассоциировать себя с Западом, а их уверенность в поддержке со стороны России после конфликта с Азербайджаном снизилась, утверждает министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

"В армянском обществе существует огромное разочарование, неприятие России, российской помощи, потому что народ Армении думал, что если что-то подобное произойдет, Россия поможет нам, защитит нас", - сказал он на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве.

Как полагает Мирзоян, во время конфликта партнеры Армении по ОДКБ не отреагировали так, как ожидали в Ереване.

"Теперь народ Армении ищет другие опции, - продолжил он. - Мы твердо верим в демократию, и это сближает нас с ЕС и США. Наш народ в вопросах безопасности верил в Россию, теперь этого нет, и народ думает - почему полностью не связать себя с ЕС".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время выступает с критикой отношений с Москвой. В частности, он приостановил участие Еревана в работе совместного оборонительного союза - ОДКБ, а также прекратил продолжавшуюся с 1992 года работу российских пограничников в столичном аэропорту.

В Армении засомневались в желании Азербайджана заключить мир

Президент РФ Владимир Путин при этом на встрече с Пашиняном в Москве 8 мая отметил успешность развития двусторонних отношений России и Армении. Как ранее подчеркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была привержена и исходила из союзнического уровня отношений с Арменией.