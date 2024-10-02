Маск назвал возможную победу Камалы Харрис на выборах наказанием
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не вынесет четырех лет пребывания Камалы Харрис на посту президента США, если она победит на выборах главы государства в ноябре. Как пишет РИА Новости, об этом он написал на своей странице в X.
Миллиардер признался, что не сможет «видеть и слушать» Харрис и кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца, назвав их возможную победу «жестоким и необычным» наказанием. По мнению Маска, экс-президент Дональд Трамп обязан добиться возвращения на пост главы государства.
Ранее спецпосланник президента США по вопросам климата, представителя демократов Джона Керри заявил, что Конституция Соединенных Штатов мешает бороться с дезинформацией. По его словам, Харрис нужно победить на выборах, чтобы у Демократической партии была возможность «осуществить изменения». В ответ на это Маск заявил, что кандидат от демократов просто «уничтожит» основной закон страны.
До этого предприниматель предупредил, что США лишатся настоящих выборов, если кандидат от республиканцев проиграет и не сможет стать следующим президентом страны. Он также предрек стране скатывание в тиранию в случае победы демократов.