Данон: заявление генсека ООН по удару Ирана оторвано от реальности

Заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша оторвано от реальности. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон, пишет ТАСС. "Заявление, которое он сделал, призывая к деэскалации без упоминания Ирана , оторвано от реальности, поэтому мы его не приемлем", — заявил он. Представителей Израиля возмутила реакция Гутерриша "на отвратительное нападение Ирана на Израиль". Незадолго до этого глава МИД Израиля Исраэль Кац признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. 23 сентября Израиль объявил о начале "упреждающей наступательной операции" в Ливане под кодовым названием "Стрелы севера". 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу. Позже были опубликованы кадры авиаудара.