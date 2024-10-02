Израиль объявил генсека ООН персоной нон-грата

Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Об этом сообщает Ynet.

Ynet назвала решение Каца «крайне необычным дипломатическим шагом». Издание отмечает, что решение было принято из-за комментария Гутерриша, в котором тот «не упомянул Иран и не осудил его агрессию однозначно».

В сообщении, опубликованном вчера, Гутерриш заявил, что осуждает «недавние нападения на Ближнем Востоке». Он подчеркнул, что «идет эскалация за эскалацией», и назвал прекращение огня «решительно необходимым».

«Любой, кто не способен однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю», - заявил израильский министр, добавив, что Гутерриш «перешел все границы».

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В феврале Кац объявил персоной нон-грата президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву из-за сравнения войны в секторе Газа с Холокостом. Глава Бразилии заявил, что события, происходящие с палестинским народом, не имеют аналогов в истории, за исключением времени, «когда Гитлер решил убить евреев». Лула да Силва подчеркивал, что происходящее в секторе Газа - «не война, а геноцид».

Кац назвал заявления Лулы да Силвы «серьезной антисемитской атакой». Он заявил, что президент Бразилии будет нежелательной личностью в Израиле до тех пор, пока не возьмет свои слова обратно.