Политолог рассказал о возможном ответе Израиля на удары Ирана

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером рассказал о политической подоплеке ударов Ирана по Израилю, а также оценил возможный ответ еврейского государства на ракетную атаку.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Они были выпущены двумя волнами — всего около 400 снарядов. На опубликованных в Сети кадрах можно было увидеть десятки ракет в небе. Глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал произошедшее актом самообороны. Его израильский коллега Исраэль Кац в свою очередь заявил, что правительство Ирана пересекло красную линию, нанеся массированный удар по территории Израиля.

В каком-то смысле Иран загнал себя в психологическую ловушку – ранее он много раз обещал отомстить Израилю, нанести по нему удар, и на определенном этапе отсутствие подобного удара стало проблемой для Ирана с политической точки зрения. Поэтому в итоге он был нанесен. Однако если говорить о результатах иранского удара, можно отметить, что он был эффектным, но не эффективным. Во время атаки погиб один араб-палестинец, а среди граждан Израиля несколько человек получили легкие ранения. Согласно заявлениям иранской стороны, в результате удара было повреждено множество различных военных объектов Израиля, но пока никаких подтверждений этим сообщениям нет. Пока что есть лишь подтверждения, касающиеся повреждения ряда гражданских объектов, в которые, судя по всему, попали ракеты. Иного вреда, по-видимому, Иран не нанес Израилю. Соответственно, с точки зрения результативности операции тут есть большие вопросы. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Эксперт выразил мнение, что, иранский удар в большей степени был нацелен на достижение громкого пиар-эффекта.

«В Иране хотят поднять свой имидж на Ближнем Востоке и показать своим прокси, что на Тегеран можно рассчитывать», - отметил эксперт.

Израиль с высокой долей вероятности нанесет ответный удар по Ирану, подчеркнул Каргин.

«Вопрос в том, каким будет масштаб этого удара и степень его конвенциональности. Я убежден, что ядерного удара со стороны Израиля не последует, однако он может ударить по ядерным объектам Ирана, по его нефтехранилищам. Конечно, вслед за этим пойдет определенная эскалация, и это, полагаю, понимают в Иране. Но ранее из Тегераном было сделано множество громких заявлений, и он не мог себе позволить бездействовать», - сказал он.

Вместе с тем Каргин ответил на вопрос о возможности консолидации ближневосточных сил вокруг Ирана после его удара по Израилю.

«Сейчас мы ничего подобного не видим. К примеру, Иордания перехватывала ракеты, летевшие из Ирана в Израиль. И это прогнозировалось - страна в настоящее время выступает на стороне Израиля. Персидские монархи, скорее, тоже на его стороне. Иран поддерживает «Хезболла», но этой группировке недавно был нанесен тяжелейший удар, и ее репутация в Ливане была сильно подорвана. Кроме того, на стороне Ирана выступают различные палестинские группировки, но от них сейчас мало что зависит. Косвенную поддержку Тегерану оказывают Сирия и Ирак, но в настоящее время крайне сложно представить, что они сами по себе могли бы вступить в военные действия с государством Израиль. Так что если какое-то противостояние и будет, то это будет именно противостояние Израиля и Ирана», - заключил специалист.

Ранее газета New York Times со ссылкой на членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что иранская сторона привела в боевую готовности сотни ракет на случай, если Израиль или Соединенные Штаты предпримут попытку нанести удар.