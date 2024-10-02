В Армении засомневались в желании Азербайджана заключить мир

В Армении не видят у Азербайджана желания подписывать мирное соглашение между двумя странами. Об этом сообщил глава МИД республики Арарат Мирзоян. Lenta.ru

«Существует реальная возможность закрыть страницу конфликта в нашем регионе между Арменией и Азербайджаном и открыть страницу мира и сотрудничества. Азербайджан пока отказывается подписать это мирное соглашение, называя все новые и новые причины. Мы видим, что они просто не хотят подписать соглашение. Нет в мире такого соглашения, которое будет регулировать все проблемы между сторонами, мы предлагаем подписать данный документ и потом вести переговоры по остальным вопросам. К сожалению, мы не видим в данном вопросе политическую волю Азербайджана», - сказал он. ТАСС

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что власти Армении готовы изменить конституцию республики ради достижения мира с Азербайджаном. Газета.Ru