Politico: оговорки кандидата в вице-президенты США Уолза могут помешать Харрис

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Склонность кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца к вольному изложению фактов своей биографии может навредить предвыборной кампании кандидата на высший государственный пост, вице-президента страны Камалы Харрис. С такой оценкой выступила в четверг газета Politico.

Издание отмечает, что Уолцу пришлось в последнее время неоднократно "объясняться за неточные заявления" касательно своего прошлого. "Не ясно, подорвут ли речевые ошибки Уолца доверие к нему среди избирателей. Но необходимость постоянно прояснять эти утверждения может в политическом смысле навредить Уолцу и Харрис, ведущим напряженную борьбу с [кандидатами на пост президента и вице-президента от Республиканской партии] Дональдом Трампом и Джеймсом Дэвидом Вэнсом", - подчеркивает газета. По ее данным, в некоторых случаях члены предвыборного штаба Харрис не знали о неточности тех или иных заявлений Уолца.

Во время теледебатов с Вэнсом 1 октября Уолц назвал оговоркой свои не соответствующие действительности заявления о том, что он был участником событий на площади Тяньаньмэнь. В августе он признал, что оговорился, когда заявлял, что носил оружие во время боевых действий. Как указывал телеканал Fox News, Уолц подвергся критике в социальных сетях за свои высказывания, так как в действительности никогда не принимал участия в боевых действиях и покинул службу в Национальной гвардии США сразу после известия о том, что его подразделение направят в Ирак.