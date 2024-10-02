В Армении прокомментировали возможный выход из ОДКБ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.

"Я думаю, что всем нам следует быть более осторожными. Не секрет, что стабильность должна быть приоритетом, а процесс, который может произойти, должен быть хорошо просчитан, управляем, я имею в виду управление рисками. Это не простой вопрос", - ответил он на вопрос ведущей о возможности выхода из ОДКБ.

Мирзоян также напомнил, что "Армения заморозила свое членство в ОДКБ", а также "не собирается возвращаться к тем отношениям, которые существовали до этого".

"Мы не видим себя в военном союзе, который не работает", - добавил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету" и добавил, что две страны организации помогали Азербайджану во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.