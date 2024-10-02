Украина обвинила западные страны в инфантилизме

Коллективный Запад «полон инфантилизма», так как сомневается в том, чтобы дать разрешение на удары вглубь территории России. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Балануца, пишет ТАСС.

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Киев ранее требовал от Запада увеличить поставки вооружений и военной техники, а также разрешить нанесение ударов по военным объектам в глубине российской территории. Снять ограничения на удары британскими Storm Shadow и американскими ATACMS Владимир Зеленский просил в том числе и в ходе личной встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Однако официально не было объявлено о том, что такое разрешение дано.

Заместитель министра обороны Украины Александр Балануца высказался по этому вопросу в рамках своего выступления на Варшавском форуме по безопасности. Отметив при этом и сомнения западных стран по поводу права на вступление Украины в НАТО.

«Иногда мне кажется, что коллективный Запад до определенной степени полон инфантилизма и неких идей. Должны ли мы задавать вопрос, имеет ли Украина право делать то или это?» - заявил он.

Балануца также констатировал, что «для многих людей ничего не изменилось после февраля 2022 года».