Обзор иноСМИ: послание Ирана США и третья мировая «из-за Байдена»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Zuma/TACC

Иран передал США сообщение после атак по Израилю

Глава МИД Ирана Аббас Акарчи заявил, что после ракетной атаки по Израилю Тегеран передал США сообщение через Швецию. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

По словам Акарчи, в сообщении для США подчеркивалось, что ракетная атака была правом Ирана на самооборону и у Тегерана нет планов продолжать удары. Также Иран предупредил США, чтобы американские военные «отошли в сторону и не вмешивались». Акарчи подчеркнул, что обмен сообщениями не означает согласования Ираном своих действий. Он добавил, что до атаки никакого обмена информацией не было.

Почти 3 тысячи тайваньцев эвакуированы из-за тайфуна

Более 2,7 тысячи человек были эвакуированы в уезде Тайдун на юго-востоке Тайваня из-за приближающегося тайфуна «Кратон». Как сообщает TaiwanNews, из-за тайфуна пострадали как минимум 27 человек. Максимальная скорость ветра в затронутом регионе достигала 173 километров в час, а порывы ветра - 209 километров в час.

По всему Тайваню отменили занятия в школах, компании перевели сотрудников на удаленку, а службы доставки приостановили работу. Утром 2 октября тайфун «Кратон» ослаб и превратился в шторм среднего уровня. Метеорологическое управление прогнозирует, что утром 3 октября шторм достигнет городов Тайнань и Гаосюн.

Трамп предупредил о третьей мировой из-за Байдена и Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал свою соперницу Камалу Харрис и президента Джо Байдена после иранской ракетной атаки на Израиль, сообщает The Hill. Трамп заявил, что победа Харрис на президентских выборах привела бы к «хаосу» в мире.

Трамп отметил, что давно предупреждает о третьей мировой войне и не хочет делать прогнозы, так как они «всегда сбываются». Он назвал Байдена и Харрис «несуществующим президентом и несуществующим вице-президентом», которые должны решать проблемы, но в реальности «не знают, что происходит». По мнению Трампа, Байден и Харрис «приближают глобальную катастрофу». Кандидат в президенты заявил, что нападение на Израиль «никогда бы не произошло, если бы он был у власти». Также Трамп пообещал, что в случае его победы «снова будет мир во всем мире».

Самолет президента Бразилии развернули из-за неполадки

У самолета, который должен был доставить бразильского президента Луиса Инасио Лулу да Силву в Бразилию после трехдневной поездки в Мексику, возникли проблемы с двигателем вскоре после вылета из Мехико. Как сообщает Folha, в итоге самолету пришлось вернуться в столицу Мексики.

Самолет, у которого возникла неполадка, - Airbus A319CJ, собранный в Гамбурге. Он весит около 50 тонн и может развивать скорость примерно 828 километров в час. Обратный рейс в столицу Бразилии был осуществлен на резервном президентском самолете.

Аналитики оценили себестоимость iPhone 16

Производство нового iPhone 16 обходится Apple на два десятка долларов дороже, чем выпуск iPhone 15, из-за роста стоимости комплектующих. Как сообщает портал Appleinsider со ссылкой на данные аналитиков, производство iPhone 16 Pro Max на 256 гигабайтов стоит около 485 долларов (более 45 тысяч рублей), включая компоненты, коробку и процесс сборки.

Для сравнения, себестоимость iPhone 15 Pro Max составляла примерно 453 доллара (около 42 тысяч рублей). По данным Appleinsider, в iPhone 16 Pro Max самым дорогим компонентом является дисплей и модуль задней камеры (по 80 долларов за штуку или 16 процентов от общей стоимости).