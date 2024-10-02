Во Франции началось рассмотрение требования об импичменте Макрона

Законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) начинает рассмотрение требования левой партии "Неподчинившаяся Франция" об импичменте президента республики Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее сведениям, голосование "в комиссии, состоящей из 73 депутатов, пройдет во второй половине дня".

Как уточняет издание, независимо от исхода голосования "проект резолюции должен быть затем рассмотрен в течение 13 дней конференцией руководителей фракций перед вынесением на пленарное заседание палаты".

Вместе с тем Le Figaro считает, что "инициатива "Неподчинившейся Франции" имеет мало шансов на реализацию, так для ее принятия необходимо одобрение 2/3 депутатов и сенаторов Франции".

Для импичмента, таким образом, нужно, чтобы резолюцию поддержали не менее 617 из 925 членов двух палат. При этом сама "Неподчинившаяся Франция" располагает лишь 73 мандатами.

Требование отставки

Проект резолюции с требованием отставки Макрона был подан "Неподчинившейся Францией" в бюро Национального собрания 31 августа. Инициатива подразумевает запуск процедуры отрешения от власти президента в соответствии со статьей 68 конституции страны. Эта норма предусматривает такой сценарий в случае неисполнения главой государства своих обязанностей. Это касается и отказа утверждать законы, принятые парламентом.

На внеочередных выборах в парламент Франции лидировал альянс левых сил "Новый народный фронт", который получил 182 места из 577 в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции. Второй пришла к финишу президентская коалиция "Вместе за республику", у которой теперь 168 кресел в Бурбонском дворце. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии "Республиканцы" получила 143 места. Для абсолютного большинства в палате партия должна располагать 289 мандатами.

5 сентября президент Франции назначил 73-летнего Барнье на пост премьер-министра. Это назначение прервало почти двухмесячный период технического функционирования правительства 35-летнего Габриэля Атталя, отправленного в отставку после поражения президентской партии "Ренессанс" на внеочередных парламентских выборах. Назначение главой правительства кандидата правоцентристской партии "Республиканцы" вызвало протесты сторонников левых партий по всей стране. Они требовали назначить вместо Барнье представителя левых сил - экономиста Люси Касте, но ее кандидатура была отклонена президентом.