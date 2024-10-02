Военные конфликты на Ближнем Востоке завершатся, когда Соединенные Штаты и европейские страны покинут регион. Об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Если они [США и Европа] уйдут из региона, то, без сомнения, конфликты, войны и столкновения полностью прекратятся. <...> Все страны региона могут сами навести порядок на своих территориях и в регионе, жить вместе в мире, здравии и благополучии", - приводит его слова агентство Mehr.