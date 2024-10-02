Глава Минобороны Польши назвал Киев неблагодарным получателем помощи

Украинская сторона не помнит о том, какую помощь Польша оказала Киеву в рамках российской специальной военной операции. Соответствующие заявления в среду, 2 октября, сделал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, обвинив киевские власти в отсутствии благодарности за помощь Варшавы. Вечерняя Москва

«Мы первыми выслали военную помощь [на Украину] в этом смысле. Дошло до ситуации, при которой нет там памяти об этой помощи. Со стороны Украины нет памяти об этой помощи», - заявил политик в интервью порталу Wirtualna Polska. ТАСС

Также публикация посвящена созданию "Украинского легиона" в Польше. В статье говорится, что идея полностью провалилась, так как нет желающих. Российская газета