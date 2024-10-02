Премьер Дании предложил решение ближневосточного конфликта

Военное вмешательство международного сообщества в ближневосточный конфликт помогло бы решить ситуацию в регионе. Такое мнение высказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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"Не видно никакого решения тому, что мы видим [на Ближнем Востоке], нет смысла позволять этому продолжаться", - сказала она агентству Ritzau.

По мнению датского премьера, решение конфликта на основе создания двух государств "будет реализовано в том случае, если международное сообщество в какой-то момент объявит, что его необходимо применить с помощью силы".

"Цена [продолжающегося конфликта] стала слишком высокой для нас всех", - добавила Фредериксен.

При этом глава правительства Дании утвердительно ответила на вопрос о возможности "военного вмешательства" на Ближнем Востоке, не уточнив, как именно это стоило бы осуществить.

"Международное сообщество вмешивалось в другие конфликты и другие войны, добившись успеха в реализации [тех или иных договоренностей]", - заключила Фредериксен.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

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Новый виток эскалации в регионе происходит на ливанском направлении: 23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам движения. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля, чтобы туда могли вернуться 80 тыс. поселенцев, ставших перемещенными лицами. По данным телеканала Al Hadath, за этот период в результате бомбардировок израильскими силами южных районов Ливана и авианалетов на столицу страны Бейрут погибли 1 745 человек, еще 8 767 получили ранения.