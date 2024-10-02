Бывший госсекретарь Майкл Помпео, разговаривая с пранкерами от имени африканского чиновника, выразил озабоченность по поводу укрепления связей между Россией и Китаем и заявил о необходимости возвращения Москвы к европейской модели.

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео, как сообщает ТАСС, стал жертвой розыгрыша пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных как Вован и Лексус. В ходе разговора Помпео выразил обеспокоенность по поводу возможного сближения России и Китая. Он подчеркнул необходимость предотвращения углубления их сотрудничества и возвращения России к европейской модели.

В беседе, в которой пранкеры выступали от имени африканского чиновника, Помпео отметил, что необходимо завершить текущий конфликт, чтобы начать процесс возвращения России к западным ценностям. По его мнению, Россия будет в лучшей позиции, если ее отношения будут ориентированы на Европу, а не на Китай.

«Нам нужно вернуть русских к европейской, а не азиатской модели», – добавил экс-госсекретарь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт признал в программе «Шоу Вована и Лексуса» на Первом канале, что в деле Камилы Валиевой отсутствуют необходимые доказательства обвинения в допинге. Также бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом помочь Киеву «снести» Керченский мост. Кроме того, пранкерам Вовану и Лексусу удалось связаться с главой британского МИД Дэвидом Кэмероном при содействии экс-президентов Польши.