Экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил о том, что жители Москвы и Санкт-Петербурга не должны чувствовать себя в безопасности, поэтому необходимо разрешить Киеву удары вглубь России. Такое мнение он высказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые представились африканским политиком и бывшим президентом Украины.

Киев ранее требовал от Запада увеличить поставки вооружений и военной техники, а также разрешить нанесение ударов по военным объектам в глубине российской территории. По данным СМИ, снять ограничения на удары британскими Storm Shadow и американскими ATACMS Владимир Зеленский просил в том числе и в ходе личной встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Однако ни о каких изменениях в подходе Вашингтона к применению дальнобойных ракет объявлено не было.

По мнению Помпео, именно ударами вглубь российской территории можно быстро закончить конфликт на Украине.

«Если Европа и Соединенные Штаты разрешат Украине использовать системы большой дальности, можно прийти к соглашению. Если нет, если русские чувствуют себя в безопасности в западной России, в Москве, в Санкт-Петербурге, то это будет продолжаться годами», - пояснил он.

Также Помпео поделился планами о том, что после завершения военных действий Россию необходимо убедить, что с западными странами ей будет лучше, чем с Китаем.

«Есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью западной торговой системы. Это значит, что нужно вернуть их к европейской, а не азиатской модели. Нужно убеждать, что с нами русские в лучшем положении, чем с Китаем», - заявил американский политик.

Западные страны после начала специальной операции на Украине усилили санкционное давление на Россию. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Также против России были введены 14-ть пакетов санкций ЕС, включающие в том числе и эмбарго на поставки нефти, ограничения транзита СПГ через европейские порты и меры против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений.

При этом Еврокомиссия перевела €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.