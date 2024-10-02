Экс-глава ЦРУ: Россию необходимо «вернуть» к европейской модели

Экс-глава ЦРУ Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что Россию необходимо «вернуть» к европейской, а не азиатской модели.

В момент общения Помпео думал, что говорит с африканским чиновником.

По мнению Помпео, важно предотвратить сближение России с Китаем и её уход от Запада.

«Мы бы начали возвращать Россию и убеждать их, что с нами они в лучшем положении, чем с Китаем», — сказал экс-глава ЦРУ о том, каков был бы внешнеполитический курс западных стран, если бы СВО закончилась.

Ранее Помпео заявил о необходимости разрешить ВСУ удары вглубь России.