Шольц высказался об ударе Ирана по Израилю

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил ракетный удар Ирана по Израилю, отметив, что он ведет к обострению ситуации во всем регионе.

"Иран тем самым рискует поджечь весь регион - это необходимо во что бы то ни стало предотвратить", - заявил он в Берлине. "Иранские ракетные удары по Израилю следует осудить самым решительным образом", - добавил канцлер. Шольц потребовал Иран и шиитское движение "Хезболлах" в Ливане "немедленно прекратить атаки на Израиль". "Только благодаря силам ПВО Израиля и его союзников вчера удалось в значительной степени отразить нападение Ирана", - утверждал он.

По словам канцлера, Германия вместе с партнерами и впредь будет прилагать усилия для достижения перемирия между Израилем и "Хезболлах". "Такое перемирие должно означать начало полной реализации резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая ясно предписывает то, что "Хезболлах" должно отойти от пограничной с Израилем территории", - заявил Шольц.