Новый глава МИД Японии рассказал о политике Токио в отношении России

Правительство Японии настроено на сохранение санкционного курса в отношении России и продолжение поддержки Украины. Об этом заявил новый министр иностранных дел страны Такэси Ивая. Российская газета

«Мы продолжим активно продвигать поддержку Украины и санкции против России», - сказал он. Ивая также отметил, что «безопасность в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе неразделимы» и «любая попытка изменить статус-кво силой где бы то ни было неприемлема». Он повторил прежние обвинения в адрес РФ, неоднократно отвергнутые Москвой. ТАСС

Ранее стало известно, что председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба избран новым премьер-министром страны. News.ru