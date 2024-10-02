Фон дер Ляйен осудила ракетный удар Ирана по Израилю
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно осудила ракетные удары Ирана по Израилю, призвав все стороны обеспечить безопасность гражданских лиц.
Об этом она написала в X (ранее Twitter).
"Я решительно осуждаю вчерашние ракетные удары Ирана по Израилю. Такие действия угрожают региональной безопасности и ведут к эскалации напряженности в уже очень взрывоопасной обстановке, - написала она. - Я призываю все стороны обеспечивать безопасность гражданских лиц".
Глава Еврокомиссии также призвала к перемириям в Ливане и Газе, и к освобождению всех заложников.