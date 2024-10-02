Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно осудила ракетные удары Ирана по Израилю, призвав все стороны обеспечить безопасность гражданских лиц.

Об этом она написала в X (ранее Twitter).

"Я решительно осуждаю вчерашние ракетные удары Ирана по Израилю. Такие действия угрожают региональной безопасности и ведут к эскалации напряженности в уже очень взрывоопасной обстановке, - написала она. - Я призываю все стороны обеспечивать безопасность гражданских лиц".

Глава Еврокомиссии также призвала к перемириям в Ливане и Газе, и к освобождению всех заложников.