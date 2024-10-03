Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

ТБИЛИСИ, 3 октября. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), который отказалась утвердить президент Саломе Зурабишвили. Об этом говорится в заявлении от имени Папуашвили, размещенном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня, согласно Конституции Грузии, я подписываю закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", подписывать который отказалась Саломе Зурабишвили. <...> Закон, который я подписываю, не отражает текущие, временные, изменчивые идеи и идеологии. Он основан на здравой мысли, историческом опыте и веками укреплявшихся христианских, грузинских и европейских ценностях", - указывается в публикации.