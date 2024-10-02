Президент Грузии не подписала закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, документ был возвращен в парламент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу администрации Зурабишвили.

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Собеседница ТАСС заявила, что в то же время президент не накладывала вето на закон. Какие этапы теперь предстоит пройти документу, не уточняется.

«Она просто его не подписала и вернула парламенту. Наше законодательство предусматривает такую процедуру», - подчеркнули в администрации Зурабишвили.

Закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» был принят в Грузии в третьем, окончательном чтении, 17 сентября. Закон был внесен правящей партией «Грузинская мечта». Документ, среди прочего, запрещает пропаганду ЛГБТ*, однополые браки, усыновление детей однополыми парами и смену пола. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Грузию отказаться от нового закона, подчеркнув, что эта инициатива «еще больше сбивает страну с пути в ЕС». В ЕС назвали закон дискриминационным.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.