Си Цзиньпин обозначил желаемый уровень отношений с давним партнером

Пекин надеется на выстраивание конструктивных и стабильных отношений с Токио, в том числе и в период работы нового премьер-министра Японии.

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Об этом в поздравительной телеграмме по случаю избрания Сигэру Исибы на пост главы японского правительства Си Цзиньпин.

«Следование двумя странами путем мирного сосуществования, передающейся из поколения в поколение дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и совместного развития отвечает коренным интересам народов двух стран», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте китайского МИД.

Ранее стало известно, что нижняя палата парламента Японии избрала главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу новым премьер-министром страны. По результатам голосования Исиба получил 291 из 461 голоса. Подавляющее число голосов за Исибу поступило от депутатов, представляющих ЛДП.