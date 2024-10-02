В посольстве Израиля сделали заявление об отношениях с Россией

Израиль считает важным поддержание отношений с РФ, несмотря на существование абсолютных разногласий между двумя странами.

Об этом заявили в посольстве еврейского государства в Москве, пишет ТАСС.

«Отношения между Израилем и РФ важны и значимы, даже если есть ключевые вопросы, по которым наши позиции абсолютно не совпадают», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

1 октября портал Ynet сообщил, что российские и израильские власти ведут переговоры об организации телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Однако позже представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

В тот же день заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Ливана в стране Шауки Бу Нассаром. Одной из ключевых тем обсуждения стала операция Израиля на территории ближневосточной республики, целью которой является уничтожение военной инфраструктуры движения «Хезболла».

Общаясь с ливанским дипломатом, Богданов решительно осудил действия израильской стороны.