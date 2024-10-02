Раскрыта позиция США по ответу Израиля на атаку Ирана

США ясно дали понять Израилю, что поддерживают сдержанный ответ израильской армии на атаку со стороны Ирана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

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По словам американского чиновника, в ходе переговоров между администрацией американского президента Джо Байдена и правительством Израиля США ясно дали понять, что поддерживают ответ Израиля, но считают, что его следует проявлять сдержанно.

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Израильский чиновник также отметил, что еще одна иранская атака в ответ на израильский ответ потребует оборонительного сотрудничества с Центральным командованием США, большего количества боеприпасов для израильских военных и, возможно, других видов оперативной поддержки со стороны США.