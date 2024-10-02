МИД Ирана объяснил ракетную атаку на Израиль

Ракетный удар Ирана по Израилю был актом самообороны, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что данное право закреплено в нормах Устава ООН, передает РИА Новости.

«Иран лишь воспользовался своим правом на законную оборону на основании статьи 51 Устава ООН и сделал целью исключительно военные базы и [объекты] безопасности», — подчеркнул Аракчи.

Внешнеполитическое ведомство Ирана уточнило, что Аракчи уже провел телефонные беседы с коллегами из Германии, Франции, Великобритании и других стран. На повестке были вопросы иранского удара по Израилю и ситуации в секторе Газа. Министр отмечал, что Иран несколько месяцев проявлял сдержанность на фоне атак Израиля на Ливан и Газу.

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Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Они были выпущены двумя волнами — всего около 400 снарядов. На опубликованных в Сети кадрах можно было увидеть десятки ракет в небе.

Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац в свою очередь заявил, что правительство Ирана пересекло красную линию, нанеся массированный удар по территории Израиля. Министр подчеркнул, что мировая общественность должна поддержать Тель-Авив в противостоянии с Тегераном. Кац добавил, что Израиль не забудет действия стран, которые в этой ситуации поддержали Израиль.