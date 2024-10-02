Макрон призвал к сдержанности всех участников ближневосточного кризиса
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал всех участников кризиса на Ближнем Востоке к сдержанности.
Об этом сообщается в заявлении Елисейского дворца.
"Президент республики пришел к выводу, что всем участникам кризиса на Ближнем Востоке необходимо проявлять максимальную сдержанность", - говорится в сообщении. "Внимательно относясь к безопасности и защите наших соотечественников в Ливане и на Ближнем Востоке, глава государства (Макрон - прим. ТАСС) поручил принять все необходимые меры для оказания им помощи и в случае необходимости прийти к ним на помощь. Он также попросил соблюдать максимальную бдительность и принять адекватные меры для предотвращения возможных последствий последних событий на Ближнем Востоке на национальной территории и для обеспечения всеобщей безопасности", - также отмечается в заявлении.