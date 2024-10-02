Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Индии выступили с призывом к НАТО

Страны НАТО должны прекратить вооружение Украины и заключить мир с Россией ради достижения более мирной обстановки в Евразии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление индийского аналитика С. Л. Кантана в соцсети X.

"Украина — провальный геополитический проект глобалистов. НАТО должна признать поражение и заключить мир с Россией. Германии и остальной Европе пора уже осознать, что их будущее зависит от мирной Евразии", — цитирует агентство аналитика.

На Западе пришли в ужас из-за безумной идеи Зеленского

Реализация "мирного плана" Владимира Зеленского может привести только к эскалации конфликта вплоть до полномасштабной ядерной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление профессора Хельсинкского университета и геополитического эксперта Туомаса Малинена в социальной сети X.

"Мирный план" Зеленского основан на принуждении России к мирному соглашению, что звучит очень зловеще. Он подразумевает углубление эскалации против ядерной державы (России), о чем мы много раз предупреждали. Это абсолютно безумная идея, которая может спровоцировать ядерную войну", — приводит агентство запись профессора.

Россия готовит безвизовые соглашения с девятью странами

Россия прорабатывает соглашения о безвизовом режиме с девятью странами Африки и Ближнего Востока, пишет ТАСС со ссылкой на главу консульского департамента МИД РФ Алексея Климова.

"Проработка соглашений об отмене визовых требований, предусматривающих безвизовый въезд при краткосрочных поездках граждан, как правило, до 90 дней, в настоящее время ведется с целым рядом дружественных стран, девять из них в регионах Африки и Ближнего Востока", - отметил дипломат.

Пушков ответил на заявление Бербок о Путине

Глава МИД Германии Анналена Бербок ошибается, утверждая, что президент России Владимир Путин якобы был бы рад падению правительства ФРГ, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора Алексея Пушкова в его Telegram-канале.

"Проблема правящей в ФРГ коалиции, в которую входят "зеленые", не в том, что ее падению был бы рад Путин. Проблема нынешнего правительства ФРГ в том, что его падению были бы рады две трети немцев, настолько оно непопулярно. "Вы хотите обрадовать Путина ?!" - последний аргумент западных лузеров, которым уже нечем оправдать собственную бездарность", — приводит агентство заявление Пушкова.

«Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило о боевых столкновениях с военнослужащими израильской армии в приграничном населенном пункте Эль-Адиса на юге Ливана, сообщает ТАСС.

"Бойцы исламского сопротивления на рассвете в среду, 2 октября 2024 года, столкнулись с отрядом пехоты израильского противника, пытавшимся проникнуть в город Эль-Адиса со стороны Халлет-эль-Махафера", - цитирует агентство заявление шиитского движения.

"Хезболлах" утверждает, что подразделение израильской армии было вынуждено отступить из-за понесенных потерь.