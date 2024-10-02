На Генеральной ассамблее (ГА) ООН чувствовалось, что все устали от команды президента Украины Владимира Зеленского, рассказал член российской делегации, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об изменившемся к Киеву отношении сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

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«В этот раз на неделе высокого уровня какие-то истерики, выпады в наш адрес были более приглушенными. Они звучали менее надрывно. Нас слушали более спокойно и уверенно. Изменение позиции, конечно, западников нет, тем не менее появилось какое-то чувство озабоченности тем, что вся киевская авантюра Запада уже слишком далеко и долго зашла. Это чувствовалось во всех беседах. Они стали более спокойные. Комментарии стали менее похабными», — поделился Карасин.

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Член российской делегации рассказал, что страны-участницы Генассамблеи в этот раз пытались вдуматься в проблемы украинского конфликта.

Это касается и наших позиций о внесении изменений в ядерную доктрину Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Все так же негативно воспринимается, но как-то менее злобно и менее эмоционально. Вся эта авантюра Запада с киевским режимом, с его настырными требованиями, беготней от одного кандидата к другому — все это выглядело, конечно, очень несолидно. Чувствуется, что все устали от всей этой команды Зеленского, от всей этой истории», — добавил он.

28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Закончив выступление на общих дебатах, глава российского МИД направился на пресс-конференцию. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова позже опубликовала фото, на котором видно, как к Лаврову собралась очередь из желающих пожать руку.