Соратник Трампа объяснил, почему называл его «американским Гитлером»

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс признался, что в прошлом ошибочно критиковал экс-главу государства Дональда Трампа. Политик сделал соответствующее заявление в ходе дебатов с кандидатом в вице-президенты страны от Демократической партии Тимом Уолцем, трансляцию которых запустил телеканал C-Span.

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На мероприятии ведущая обратила внимание, что однажды Вэнс назвал Трампа «американским Гитлером». Тогда же он выразил уверенность, что бывший хозяин Белого дома не подходит для управления государством.

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«Вы изменили многие свои взгляды, чтобы соответствовать взглядам Трампа», — отметила модератор дебатов.

На этом фоне она поинтересовалась у кандидата от Республиканской партии, почему американские граждане должны быть уверены, что в случае избрания он будет давать экс-президенту дельные советы, а не те, что Трамп хотел бы услышать.

«Я всегда очень открыт, и, конечно, в чем-то я не соглашался с президентом [Трампом], но я также крайне открыто заявлял, что я ошибался насчет Трампа», — подчеркнул Вэнс.

По его словам, в прошлом он поверил некоторым публикациям в СМИ о бывшем американском лидере. Но в конце концов оказалось, что эти материалы представляют собой «беспочвенные выдумки».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к Джеймсу Дэвиду Вэнсу.