Вэнс назвал главную угрозу демократии в США

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс назвал цензуру главной угрозой демократии в Соединенных Штатах.

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"Я считаю, что демократия в этой стране действительно под угрозой. <...> И эта угроза заключается в цензуре, - сказал он, выступая во вторник на предвыборных теледебатах со своим соперником-демократом Тимом Уолцем. - Полагаю, это гораздо более серьезная угроза, чем все, что происходило в нашей стране за последние 4 года, за последние 40 лет".

Республиканец утверждает, что претендующая на высший государственный пост от демократов Камала Харрис "задействует цензуру в промышленных масштабах" вместо того, чтобы в споре с конкурентом на должность президента Дональдом Трампом пытаться доказать свою правоту и убедить американских граждан поддержать ее на предстоящих выборах.

Вэнс и Уолц на дебатах дважды упомянули Путина

По мнению Вэнса, Харрис "хочет заставить людей замолчать и не высказывать свое мнение". Он указал, что всем американским политикам "надо отвергнуть цензуру".

"Давайте убеждать друг друга, спорить об идеях, а потом объединяться", - добавил республиканец.

Харрис ранее неоднократно называла Трампа угрозой демократии в США. Республиканец в свою очередь утверждал, что опасность для демократии исходит в первую очередь от нынешней администрации президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Дебаты 40-летнего Вэнса и 60-летнего Уолца состоялись в прямом вечернем эфире в студии телекомпании CBS в Нью-Йорке. Эти дебаты могут стать последними в нынешнем избирательном цикле в США. Избирательным штабам кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократической партии - Дональда Трампа и Камалы Харрис - пока не удается согласовать дополнительные раунды. Выборы намечены на 5 ноября. В нескольких штатах страны уже началось досрочное голосование.