Глава МАГАТЭ заявил о скорой встрече с Путиным

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что уверен в скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вместе с моими российскими коллегами определим, когда это сделать. Я почти уверен, что увижу его снова в ближайшем будущем», — сказал он.

По его словам, встречи с главами государств должны быть хорошо спланированы и отвечать важным моментам.

Ранее Гросси рассказал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о вкладе агентства в урегулирование конфликта на Украине. Глава МАГАТЭ отметил, что организация делает все для предотвращения угроз ядерной безопасности. Он подчеркнул неоднократные посещения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также визиты в Россию и на Украину.