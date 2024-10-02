Такер Карлсон высказался о дебатах Вэнса и Уолца

Итоги дебатов кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса и его соперника от демократов Тима Уолца свидетельствуют о том, что будущее республиканцев за Вэнсом.

Такое мнение выразил журналист Такер Карлсон, передает ТАСС.

"Самый очевидный вывод после этих дебатов заключается в том, что будущее Республиканской партии - это Джеймс Дэвид Вэнс. Так выглядит будущее. Так выглядит направление, в котором движется партия", - прокомментировал он выступление республиканца.

По мнению Карлсона, демократ Уолц "проявил себя настолько плохо, насколько это возможно", и не справился с поставленной задачей. Он также предположил, что кандидат на пост главы государства Камала Харрис "пожалеет", что выбрала его в свои напарники после проведенной теледуэли.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп высоко оценил выступление Вэнса. В свою очередь, действующий американский лидер Джо Байден отметил, что Уолц обладает нужными качествами будущего вице-президента.

Напомним, первые дебаты 40-летнего республиканца Вэнса и 60-летнего демократа Уолца состоялись на телеканале CBS News 1 октября. Мероприятие длилось порядка 90 минут. На нем они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы миграции, экономики, налогов, запрета абортов и изменения климата.