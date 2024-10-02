Российский посол объяснил позицию Китая по Украине

Посол России в Китае Игорь Моргулов объяснил позицию КНР по украинскому кризису. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

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Он подчеркнул, что Пекин выступает за устранение истинных причин обострения кризиса на Украине. Среди них — приближение НАТО к границам России и антироссийская политика Киева.

Китай усилил поддержку России в конфликте на Украине

«КНР выступает за устранение истинных причин кризиса, в числе которых расширение НАТО на Восток, создание Западом на Украине антироссийского военного плацдарма, линия киевских властей на истребление в стране всего русского, включая язык, образование, культуру, православную церковь», — сказал посол.

Ранее Игорь Моргулов заявил, что Китай четко понимает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине. По его словам, Пекин не участвует в устраиваемых Западом в псевдомирных конференциях, поскольку они проводятся исключительно для проталкивания своей ультимативной «формулы мира».