В Госдепе прокомментировали «план победы» Зеленского

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировали «план победы» Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, предложенный Украиной план предполагает действия третьих стран.

«План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина, но также о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру», — сказал он.

Миллер отказался раскрывать подробности плана Зеленского, предоставив Киеву самому говорить о своих инициативах.

Зеленский не покажет свой «план победы» украинцам

Ранее высокопоставленный украинский чиновник заявил, что «план победы» Зеленского — это попытка отойти от целей по возвращению границ 1991 года. Он подчеркнул, что другим пунктом плана является попытка начать переговоры с Россией.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон изучает представленный украинской стороной «план победы». По его словам, Соединенные Штаты также рассматривают, какие дополнительные меры они или другие союзники Киева могли бы принять, чтобы помочь ему достичь успеха.