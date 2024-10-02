Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели неудачу в Угледаре, так как проигнорировали все предпосылки своего поражения, убежден британский аналитик Александр Меркурис. Он заявил в своем блоге на YouTube, что решение украинских войск закрепиться в Угледаре было ошибочным.

© РИА Новости / Алекс Макнотон

«Когда они еще ушли из Марьинки (...) в декабре 2023 года, им уже должно было быть очевидно, что ситуация в Угледаре становится все более опасной», — объяснил эксперт.

Меркурис добавил, что весной 2024 года командование ВСУ вновь проигнорировало сигналы о предстоящей потере Угледара, когда украинские войска лишились Новомихайловки.

Российский посол рассказал о давлении Британии в вопросе ударов по России

При этом британский аналитик похвалил эффективную стратегию Вооруженных сил (ВС) России в ходе боев за населенный пункт. Как указал Меркурис, войска РФ провели операцию по освобождению Угледара методично и продуманно.

«Русские не пытались просто идти в лоб, а вместо этого двигались целенаправленно», — отметил он.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль Угледар Донецкой народной республике. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также подтвердил потерю ВСУ Угледара, назвав это позором.