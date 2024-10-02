Орбан провел чрезвычайное заседание из-за атаки по Израилю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел чрезвычайное заседание кабинета по национальной безопасности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Состоялось заседание правительственного кабинета по национальной безопасности. Военная ситуация на Ближнем Востоке становится все более серьезной. Мы хотим знать, что все венгры в безопасности!» — написал Орбан на своей странице в соцсети.

На проведенном заседании обсуждались меры по обеспечению безопасности граждан Венгрии на фоне военных действий в регионе. На опубликованной фотографии видно, что в совещании участвовали ключевые министры, включая глав оборонного, внутреннего и иностранных дел страны.

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Иран осуществил ракетный обстрел Израиля 1 октября, выпустив около 180 ракет. В Израиле была объявлена воздушная тревога, и жители страны призвали укрыться в бомбоубежищах, пишет RT. В результате атаки двое жителей Тель-Авива получили легкие ранения. Атака была названа местью за убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, согласно заявлению иранского КСИР. Армия обороны Израиля анонсировал мощные ракетные удары по Ближнему востоку предстоящей ночью, передает телеканал 360.