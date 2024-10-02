Страны НАТО должны перестать оказывать Украине военную и финансовую поддержку и заключить мир с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети Индии С. Л. Кантан.

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По его словам, это позволит установить мир на территории всей Евразии. Эксперт также отметил, что Украина провалилась как «геополитический проект глобалистов».

В НАТО испугались победы России на Украине

«НАТО должна признать поражение и заключить мир с Россией. Германии и остальной Европе пора уже осознать, что их будущее зависит от мирной Евразии», — написал Кантан.

Ранее во Франции заявили о снижении настроя США оказывать помощь Украине. В статье также утверждается, что американская общественность выступает против «бесконечных войн», к которым причастны США.