МИД Израиля обвинил Иран в пересечении красной линии

Правительство Ирана пересекло красную линию, нанеся массированный удар по территории Израиля, заявил в соцсети X глава МИД еврейского государства Исраэль Кац.

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По его словам, мировая общественность должна поддержать Тель-Авив в борьбе с Тегераном.

«Сегодня режим аятолл пересек красную линию, и Государство Израиль не будет молчать перед лицом жестокой атаки Ирана на наших граждан. Весь свободный мир должен поддержать Израиль, чтобы остановить иранскую ось зла, пока еще не поздно», — следует из заявления.

Кац также поблагодарил союзников Израиля за слова поддержки. Он пообещал, что Тель-Авив не забудет действия тех стран, которые осудили обстрел со стороны Ирана.

Ранее пресс-служба ХАМАС подчеркнула, что ракетная атака по израильской территории является сильным посланием и достойным ответом на действия еврейского государства. Палестинское движение назвало удар Тегерана героической операцией. В ХАМАС поблагодарили Тегеран за его позицию и призвали ближневосточные страны объединиться в борьбе против Тель-Авива.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Они были выпущены двумя волнами — всего около 400 снарядов. На опубликованных в Сети кадрах можно было увидеть десятки ракет в небе.