Польша ожидает волны беженцев с Ближнего Востока

Польские власти ожидают роста числа нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

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"Да, есть возможность, что это вызовет увеличенное давление на границе, мы к этому готовы", - приводит слова министра агентство PAP.

Так он ответил на вопрос одного из журналистов, угрожает ли Польше волна миграции в связи с происходящим на Ближнем Востоке. Политик добавил, что его ведомство пристально следит за развитием ситуации.

23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносятся массированные удары по военным объектам движения. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В результате одного из израильских ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. 1 октября армия обороны Израиля объявила о проведении ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Вечером того же дня Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по Израилю. Воздушная тревога была объявлена на всей территории еврейского государства, населению было предписано укрыться в убежищах. В КСИР заявили, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели. В Израиле сообщили, что Иран запустил по израильской территории около 180 ракет, большая их часть перехвачена. Израильская армия заверила, что атака Ирана не нанесла ущерба боеспособности ВВС страны.