Американские корабли не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты

Корабли военно-морских сил (ВМС) США не смогли перехватить ракеты, выпущенные Ираном в направлении Израиля, утверждает агентство IRNA.

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Агентство проанализировала кадры, демонстрирующие поражение целей на территории Израиля, и сделало вывод, что «даже современным кораблям ВМС США, размещенным в региональных водах, не удалось перехватить ракеты».

Пентагон подтвердил участие эсминцев США в перехвате ракет Ирана

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль принимали участие американские эсминцы. По его словам, в отражении иранских ракетных ударов были задействованы эсминцы USS Bulkeley и USS Cole.

При этом Райдер отказался сообщать, присоединятся ли Штаты к Израилю для гипотетического ответного удара по Ирану, и посоветовал обратиться с комментариями по этому вопросу к израильским властям.