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Армия Израиля ликвидировала командира дивизии «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира дивизии «Имам Хусейн» шиитского ливанского движения «Хезболла» Ду аль-Факар Ханауви в Бейруте. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ пишет РИА Новости.

Армия Израиля ликвидировала командира дивизии «Хезболлы»
© lenta.ru

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Как уточнили в пресс-службе армии, Ханауви руководил бойцами движения в сирийском городе Алеппо, затем он был назначен командиром дивизии «Имам Хусейн». Вместе с ним был ликвидирован отвечавший за поставку вооружений бойцам движения из Ирана в Ливан Мухаммад Джауад Касир.

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